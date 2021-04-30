Южнокорейская НПО отправила в КНДР 500 тыс. антиправительственных листовок

СЕУЛ, 30 апреля. /ТАСС/. Неправительственная организация (НПО), объединяющая проживающих в Республике Корея перебежчиков с Севера, отправила в КНДР новую партию листовок с критикой ее руководства, несмотря на введенный ранее властями Юга запрет на подобную деятельность. Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС в Сеуле пресс-релизе НПО "Борцы за свободную Северную Корею", подписанном ее руководителем Пак Сан Хаком.

В документе утверждается, что активисты в период между 25 и 29 апреля запустили в КНДР из приграничных районов провинций Кёнгидо и Канвондо 10 наполненных гелием аэростатов с 500 тыс. агитационных листовок, 500 буклетами, а также 5 тыс. однодолларовых банкнот. В пресс-релизе также содержится резкая критика в отношении президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за попытки бороться с отправкой листовок в КНДР.

В декабре прошлого года Национальное собрание (парламент) Республики Корея приняло поправки в законодательство, запрещающие распространение критических по отношению к Пхеньяну листовок с пограничных территорий. Поправки к закону о развитии отношений между Сеулом и Пхеньяном были приняты, несмотря на протесты оппозиции, под предлогом обеспечения безопасности жителей приграничных районов. Нарушителям запрета грозит до трех лет тюрьмы или штраф в размере 30 млн вон ($27 тыс.).

В июне 2020 года военные КНДР взорвали межкорейский офис связи в городе Кэсон. Эта мера стала ответом на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами из неправительственных организаций. Они запустили на территорию КНДР воздушные шары с 500 тыс. антиправительственных листовок. Последовавшее ухудшение отношений между странами побудило южнокорейские власти к действиям, в том числе принятию этих поправок.

Сеул и Пхеньян договорились отказаться от распространения пропагандистских материалов на пограничной территории в 2018 году, когда была подписана Пханмунджомская декларация.