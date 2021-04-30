Токаев поздравил соотечественников с предстоящим Днем единства народа Казахстана

НУР-СУЛТАН, 30 апреля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил в пятницу соотечественников с предстоящим Днем единства народа Казахстана, отметив общее стремление жителей республики построить справедливое и процветающее государство.

"От всей души поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана! Инициированный первым президентом - елбасы (лидером нации - прим. ТАСС) Нурсултаном Назарбаевым этот замечательный праздник олицетворяет собой издревле почитаемые на нашей земле ценности дружбы и сплоченности, взаимного уважения и доверия", - говорится в поздравлении главы государства, которое опубликовала его пресс-служба.

По словам Токаева, за годы независимости основополагающий принцип "единство в многообразии" превратил широкую палитру культур и традиций Казахстана в его бесценное достояние. "Солидарность, единство, патриотизм стали сердцевиной национального кода. Наш народ един в своем стремлении построить справедливое, прогрессивное, процветающее государство", - отметил он.

Президент также подчеркнул, что благодаря стабильности и согласию в обществе, взаимной поддержке и созидательному труду казахстанцы смогут преодолеть все сложности и достигнуть поставленных целей. "Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в каждом доме, в каждой семье царит атмосфера гармонии и взаимопонимания!" - добавил Токаев.

День единства народа Казахстана - государственный праздник, который с 1996 года отмечается в республике 1 мая.