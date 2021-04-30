Новым председателем Северного форума избрали финскую Лапландию

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Финская провинция Лапландия избрана новым председателем международной неправительственной организации "Северный форум" вместо Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом в пятницу сообщила ТАСС заместитель исполнительного директора секретариата Северного форума Дарьяна Максимова.

Северный форум - международная организация северных регионов. Решение принято в рамках генеральной ассамблеи этой организации в Нарьян-Маре (НАО). Ненецкий автономный округ получил мандат на председательство в организации в 2018 году.

"Решением совета губернаторов Лапландия получила двухлетний мандат на председательство. В качестве заместителей председателя Северного форума избраны Ненецкий автономный округ и город Акурейри (Исландия)", - рассказала Максимова, отметив, что период председательства Лапландии совпадет с периодом председательства России в Арктическом совете (АС).

Как сообщил журналистам губернатор провинции Лапландия Мика Риипи, в качестве основных задач организации он видит выполнение новой стратегии Северного форума до 2030 года, усиление роли регионов в арктической политике. "Лапландия особенно важными считает усиление позиций Северного форума за счет привлечения новых регионов и повышение роли этих регионов в деятельности Арктического совета. Мы считаем, что есть хорошая возможность достичь этих целей в рамках российского председательства в Арктическом совете", - сказал губернатор.

Усиление роли Арктического совета

Совет губернаторов принял итоговый документ - Нарьян-Марскую декларацию, в котором в качестве приоритета отмечается сотрудничество с Арктическим советом. На министерском совещании АС в мае в Рейкьявике председательство в организации на период 2021-2023 годов перейдет от Исландии к России. В состав АС входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Двенадцать неарктических стран, включая Германию, Великобританию, Индию, Китай и Францию, имеют в совете статус наблюдателей.

В документе отмечена "необходимость усилить работу по участию регионов-членов Северного форума в действующих проектах Арктического совета". В первую очередь речь идет о проектах "Дети Арктики. Дошкольное и школьное образование", "Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики", которые на XIV генеральной ассамблее стали приоритетными проектами Северного форума.

"Учитывая все возрастающее значение Арктики для достижения всех целей устойчивого развития и, в соответствии с итоговой резолюцией второго Северного форума по устойчивому развитию, обращаемся с просьбой к Арктическому совету рассмотреть возможность направления в Организацию Объединенных Наций предложения об объявлении Десятилетия Арктики и установления Международного дня Арктики", - говорится в декларации.

О Северном форуме

Крупнейшей международной неправительственной организацией, объединяющей губернаторов северных регионов, является Северный форум, который также обладает статусом наблюдателя при Арктическом совете и имеет консультативный статус Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Северный форум является важным инструментом усиления и расширения неполитического диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций.

В Северный форум входят регионы Российской Федерации (Красноярский край, Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Приморский край, Камчатский край), Исландии (город Акурейри), США (Аляска), Республики Корея (провинция Кангвон), Финляндии (Лапландия).

До 2013 года секретариат Северного форума располагался в Анкоридже штата Аляска (США), в настоящее время находится в Якутске.