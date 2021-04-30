Сенаторы США призвали провести расследование против Керри о передаче информации Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Ряд сенаторов-республиканцев США призвал президента страны Джо Байдена провести расследование в отношении экс-госсекретаря, спецпосланника президента США по климату Джона Керри из-за того, что он в период пребывания у власти в Вашингтоне президента-республиканца Дональда Трампа якобы сообщал министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу о проведении Израилем тайных операций против интересов Тегерана в Сирии. Об этом в четверг сообщил телеканал Fox News.

По его сведениям, 19 сенаторов от Республиканской партии также призвали отстранить Керри от участия в Совете национальной безопасности при Белом доме на время проведения расследования. "Раскрытие чувствительной информации, нарочно это было или нет, об одном из наших самых важных и надежных союзников в регионе <...> уже само по себе является причиной уволить Керри из вашей администрации", - приводит телеканал выдержку из письма.

Ранее Керри опроверг сведения о том, что он выдавал какую-либо информацию, сказав, что "эта история и обвинения однозначно фальшивые". Его поддержал действующий госсекретарь Энтони Блинкен, заявив, что "это полная чушь", и выразив сожаление, что подобные вещи "используются в политических целях".

25 апреля в ряде западных СМИ появились публикации с выдержками из неопубликованного интервью Зарифа, которое он якобы дал в марте. Утверждалось, что его должны были опубликовать в августе. Помимо текстовой версии, был опубликован аудиофайл, на котором слышен голос главы иранской дипломатии. На записи Зариф обсуждает визит командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани в Москву в 2015 году, судьбу ядерной сделки и отношение к ней ее участников, конфликт в Сирии и роль в нем России, а также отношения с Москвой и Вашингтоном. Сулеймани был убит в результате целенаправленного удара с воздуха, нанесенного США в районе аэропорта Багдада, в январе 2020 года.