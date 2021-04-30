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В Мельбурне полиция изъяла более 500 кг метамфетамина

Общая стоимость изъятых наркотиков превышает $62 млн, заявила федеральная полиция Австралии

СИДНЕЙ, 30 апреля. /ТАСС/. Сотрудники федеральной полиции Австралии задержали партию жидкого метамфетамина в Мельбурне. Как сообщили в пятницу в ведомстве, общая стоимость изъятых наркотиков превышает $62 млн.

"Полиция ведет расследование после изъятия почти 540 кг жидкого метамфетамина общей стоимостью 80,7 млн австралийских долларов ($62,7 млн) в Мельбурне. Наркотики были обнаружены в партии рапсового масла, прибывшего в Австралию из Мексики", - указано в заявлении федеральной полиции Австралии.

По данным правоохранителей, жидкий метамфетамин был спрятан в партии из 9,3 тыс. бутылок рапсового масла, задержанной сотрудниками погранслужбы в порту Мельбурна. После тщательного досмотра выяснилось, что 269 бутылок содержат не масло, а жидкий метамфетамин общим весом 538 кг.

В полиции отметили, что изъятая партия стала одной из самых крупных из когда-либо изъятых на территории штата Виктория, административным центром которого является Мельбурн.

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