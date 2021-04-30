Куба планирует в числе первых стран вакцинировать все население от коронавируса

КАЗАНЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Куба планирует стать одной из первых стран, которые полностью вакцинируют свое население от коронавируса, и готова оказать в этой сфере помощь странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус в видеообращении к участникам проходящего в пятницу в Казани заседания межправсовета ЕАЭС.

Куба имеет возможность производить большое количество вакцин и планирует стать одной из первых стран, которые вакцинируют все свое население", - сказал премьер.

Он обратил внимание на прогнозы, согласно которым "при нынешних темпах вакцинации для иммунизации всего населения мира потребуется 21 год", в связи с чем заявил, что Куба готова "поддержать государства Евразийского экономического союза в борьбе с пандемией" с помощью своих вакцин. По словам Мануэля Марреро Круса, это "может стать стратегическим направлением" сотрудничества Кубы и ЕАЭС.

Премьер Кубы рассказал, что разработанные кубинскими учеными вакцины "доказали свою эффективность против новых штаммов, обнаруженных во всем мире". По его словам, третья стадия клинических испытаний препаратов Soberana 02 и Abdala проходит в штатном режиме.