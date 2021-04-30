Премьер Франции заявил, что радикальные исламисты ведут войну против республики

ПАРИЖ, 30 апреля. /ТАСС/. Радикальные исламисты ведут настоящую войну против Франции. Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Жан Кастекс, выступая в городе Рамбуйе на общенациональной церемонии памяти убитой исламистским радикалом сотрудницы полицейского комиссариата Стефани Монферме. В ней приняли участие целый ряд министров правительства Франции, представители местных властей.

"Исламистский терроризм - это кровавый фанатизм. Он объявил нам войну, но это война, которую ведут против нас подлые и трусливые люди. Так как только трус способен напасть на женщину, которая по своему статусу сотрудника полицейской администрации не носила оружия", - заявил политик. "Монферме стала жертвой варварства", - подчеркнул премьер.

Кастекс сказал, что "исламистский терроризм не может смириться с верой граждан во Французскую Республику, в их действия по защите свободы". Он обратил внимание на то, что террорист кричал во время нападения "Аллах акбар" и отметил в этой связи, что расценивает это как "оскорбление всех верующих". "Ни один верующий ни одной религии не имеет права произносить имя Бога, убивая людей", - сказал Кастекс.

"Стафани Монферме подверглась нападению и была убита потому, что она воплощала авторитет государства и работала в полиции, которая является преградой на пути насилия, преступности и терроризма. Она был убита за то, что служила своей стране", - заявил также Кастекс.

Говоря об экстремизме, он отметил, что "радикализация происходит зачастую под воздействием содержания социальных сетей". "Необходимо постоянно совершенствовать противодействие террористам, в частности контролируя содержание цифровых сетей, наблюдая за подозрительными лицами", - подчеркнул он. Кастекс в этой связи напомнил, что в настоящее время на рассмотрение парламента выносится новый законопроект об обеспечении безопасности в стране.

Премьер-министр от имени президента Франции Эмманюэля Макрона наградил Стефани Монферме посмертно орденом Почетного легиона - высшей наградой страны. Она удостоена степени рыцаря этого ордена. Президент Франции на церемонии в Рамбуйе не присутствовал - он принял накануне участие в похоронах погибшей сотрудницы полиции.

Нападение в комиссариате Рамбуйе

23 апреля мужчина по имени Джамаль Горшен в холле комиссариата Рамбуйе нанес сотруднице полиции в штатском два удара ножом, в результате чего она умерла. Находившиеся в здании полицейские произвели несколько выстрелов, после первого из них злоумышленник метнул свой нож в сторону полицейских. Он был убит следующим выстрелом.

Прокуратура, занимающаяся делами о терроризме, начала расследование по статьям об убийстве представителя власти и совершении террористического акта.