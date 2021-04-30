СМИ: пресс-секретарь Зеленского в третий раз подала заявление об уходе

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала заявление на увольнение. Об этом сообщило в пятницу издание "Страна" со ссылкой на источники в офисе главы государства.

По информации издания, заявление Мендель написала уже в третий раз - два прошлых ей не подписали. По информации источника издания, у Мендель "много претензий по условиям работы".

Кроме того, как пишет "Страна", работу пресс-секретаря президента в целом негативно оценивает глава его офиса Андрей Ермак, который "продвигает линию, что пресс-секретаря нужно менять".

При этом, утверждает издание, к Мендель хорошо относится сам президент. Однако, по информации издания, в этот раз ей начинают искать замену. "Но последнее слово в любом случае будет за Зеленским", - приводит издание слова своего источника.

Мендель, которая окончила филологический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, была назначена на должность пресс-секретаря президента 3 июля 2019 года. Ранее она работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер", сотрудничала с The New York Times, писала для украинского Forbes и американского Politico, а также была координатором по связям с медиа представительства Всемирного банка на Украине.