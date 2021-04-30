Байден призвал семьи из Латинской Америки не отправлять детей нелегально в США

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден призвал родителей, которые отправляют детей пешком в США, чтобы те нелегально перешли границу, прекратить делать это.

"Не отправляйте детей. Точка. Они в огромной опасности на этом пути в тысячи миль. Мы обращаемся к тем странам, откуда они пришли, и говорим - смотрите, вы можете подать заявку [на получение убежища] в родной стране, вам не надо проходить этот путь пешком", - сказал глава Белого дома в интервью телеканалу NBC, вышедшем в эфир в пятницу.

При этом Байден не согласился с корреспондентом, который спросил его, можно ли считать ситуацию на границе США с Мексикой кризисом, хотя признал, что положение сложилось тяжелое. Американский президент также оспорил утверждение собеседника, что за первые 100 дней его президентства не удалось добиться воссоединения ни одного ребенка, прибывшего в США через южную границу, с родителями. "Сейчас число детей без сопровождения уже ниже. Мы взяли ситуацию под контроль. Мы воссоединяем детей с родителями, по мере того как они пересекают границу, но во многих случаях мы еще не знаем, где эти дети", - добавил он.

Ранее Байден уже призывал взрослых мигрантов не пытаться проникнуть в США через южную границу.

Байден еще во время избирательной кампании обещал значительно ослабить меры против мигрантов, введенные при Дональде Трампе. В результате после его инаугурации количество жителей Латинской Америки, пытающихся проникнуть в США, значительно увеличилось. Во многих случаях семьи отправляют детей через границу одних в расчете на то, что власти США будут вынуждены принять их и оказать им помощь.