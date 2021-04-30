США заявили, что продолжат оказывать военную поддержку Афганистану в период вывода войск

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Войска США в Афганистане, несмотря на запланированный на 1 мая вывод из страны, продолжат оказывать военную поддержку союзникам по коалиции и афганским вооруженным силам, если они подвергнутся атаке. Об этом заявила в пятницу первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на интернет-семинаре, который был организован Аспенским институтом.

"США будут предпринимать действия для защиты упорядоченного вывода войск. У нас есть партнеры по коалиции, в том числе афганцы. Мы будем работать с ними во время этого процесса. Так что ответ на вопрос, планируем ли мы сохранить операционную возможность оказывать такую поддержку - да, планируем", - сказала она, отвечая на вопрос о военном содействии афганским силам после 1 мая.

При этом представитель Пентагона не стала отвечать на вопрос, с насколько серьезными проблемами, по прогнозам американского оборонного ведомства, столкнется правительство Афганистана в ближайшие месяцы, в частности, предусматривает ли Пентагон сценарий со взятием Кабула талибами. "Наша задача в том, чтобы не допустить того, чтобы Афганистан снова стал прибежищем для террористов, что мы и намерены обеспечить", - указала Хикс.

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года, хотя прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан" (запрещено в РФ), согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.