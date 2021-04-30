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В Пентагоне заявили, что США не считают неизбежным конфликт с Китаем

По словам первого заместителя министра обороны Соединенных Штатов Кэтлин Хикс, чтобы избежать подобного конфликта, Вашингтон должен "демонстрировать надежность и уверенность в своих вооруженных силах"

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Американская администрация не считает неизбежным конфликт США и Китая. Об этом заявила в пятницу первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на интернет-семинаре, организованном Аспенским институтом.

"Нет, я не считаю, что [конфликт] неизбежен", - ответила Хикс на соответствующий вопрос ведущей. По ее словам, для того, чтобы избежать подобного конфликта, США "должны демонстрировать надежность и уверенность в своих вооруженных силах".

Замминистра обороны США при этом подчеркнула, что обеспечение национальной безопасности должно в первую очередь строиться на дипломатических усилиях. "Есть множество сфер, в которых США и Китай будут соперничать", - указала Хикс, отметив, что в отношениях двух стран есть "возможности для сотрудничества", которые также помогут избежать конфликта.

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