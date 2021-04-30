США считают конструктивным шагом отвод российских войск от границы с Украиной

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Американская администрация не отрицает, что Россия отвела значительные силы от границы с Украиной, и считает это конструктивным шагом Москвы. Об этом сообщил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы обратили внимание на тот факт, что они [российские власти] отвели существенное число своих сил от границы, возвращают их в места постоянной дислокации. Это конструктивный шаг", - заявил советник американского лидера на интернет-семинаре, который был организован Аспенским институтом.

При этом он отметил, что возможность оказания Соединенными Штатами какой-то экстренной военной помощи Украине не рассматривается. "У нас продолжающееся сотрудничество в сфере безопасности с Украиной, в котором мы предоставляем им военную технику, а также обеспечиваем какие-то формы подготовки. <...> Как я сказал, наши отношения в сфере безопасности продолжаются. Вопрос о том, чтобы предпринять нечто, выбивающееся из этого ритма, не обсуждается. Однако в этом ритме США принимали запросы от украинцев в прошлом и передавали им [оружие и военную технику]. Мы будем принимать [такие] запросы в будущем и будем готовы предоставлять определенные типы материальных средств", - сказал Салливан.

По его словам, США намерены отстаивать "суверенитет и территориальную целостность Украины", а также использовать "непубличные дипломатические каналы высокого уровня", чтобы обсуждать с Россией, "как заниматься данной ситуацией на перспективу". Параллельно Вашингтон будет вести консультации на этот счет с Берлином, Парижем "и другими ключевыми действующими лицами", добавил Салливан.

Западные страны в последние недели неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Министр поставил задачу "Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.