Салливан: США дали понять Китаю, что не допустят одностороннего пересмотра статуса Тайваня

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. США прямо выразили свою позицию о недопустимости пересмотра Китаем статуса Тайваня в одностороннем порядке. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на интернет-семинаре, который был организован Аспенским институтом.

"Мы выступаем против одностороннего изменения статуса-кво, мы донесли это до Китая, мы подтвердили это вместе с Тайванем и нашими партнерами", - сказал он.

Салливан также отметил, что США "нужно продолжать оказывать военную поддержку Тайваню, чтобы у него были средства и возможности для самообороны", а также "выражать свою обеспокоенность вместе с другими странами Индо-Тихоокеанского региона, чтобы не только США, но и другие высказывались о необходимости стабильности".

В последнее время Белый дом на фоне обострения отношений с Пекином еще больше активизировал контакты с Тайванем, который рассматривается КНР и подавляющим большинством стран мира как неотъемлемая часть территории Китая. Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Несмотря на признание политики "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты у Пекина.

Тайвань управляется самостоятельно с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты бывшей Китайской Республики.