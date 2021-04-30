Источник: главы МИД и лидеры ЕС обсудят санкции России против высших еврочиновников

БРЮССЕЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Ответные санкции России против главы Европарламента Давида Сассоли и зампреда Еврокомиссии, еврокомиссара по ценностям и транспарентности Веры Юровой будут вынесены на обсуждение на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД 10 мая и на саммит Евросоюза 25 мая, одной из главных тем которого станет Россия. Об этом сообщил в пятницу ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Эти беспрецедентные шаги Российской Федерации, несомненно, будут вынесены на обсуждение на ближайшее заседание Совета ЕС [на уровне глав МИД] и предстоящее 25 мая заседание Европейского совета (саммита глав государств и правительств ЕС - прим. ТАСС)", - сказал дипломат. По его словам, в ЕС сочли российские санкции "неприемлемым и необоснованным шагом, который не может остаться без ответа".

Европарламент и Еврокомиссия пока не отреагировали на запрос ТАСС о запретительных мерах против Сассоли и Юровой.

Ранее МИД России опубликовал заявление, в котором приводился список граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. В этот список из восьми человек вошли, в частности, председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель Прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.