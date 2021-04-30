Офис Зеленского осудил марш неонацистов в Киеве

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского в пятницу выступил с осуждением марша ультраправых радикалов, проведенного 28 апреля в центре Киева по случаю годовщины формирования нацисткой дивизии СС "Галичина".

"Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне. Не было и не могло быть ни одного украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей", - говорится в заявлении, размещенном на сайте главы украинского государства.

В офисе Зеленского добавили, что ожидают от МВД и администрации Киева установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности виновных в нарушении закона.

Одними из первых на Украине с осуждением марша радикалов выступили депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Негативную оценку этой акции также дал председатель Рады Дмитрий Разумков, посол ФРГ на Украине и МИД Израиля.

В Киеве в среду прошло шествие представителей националистических и радикальных организаций по случаю очередной годовщины формирования на Украине дивизии СС "Галичина". В годы Великой Отечественной войны она входила в структуру войск СС нацистской Германии, данные формирования признаны во всем мире преступными, а также запрещены по украинским законам. В марше приняли участие около 70 человек. Они прошли по центру украинской столицы, а на мосту возле площади Независимости повесили плакат с изображением солдат в нацистской форме.