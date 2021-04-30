Докладчик ПАСЕ Жак Мэр заявил, что санкции России не повлияют на его работу в ассамблее

ПАРИЖ, 30 апреля. /ТАСС/. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Жак Мэр, включенный РФ в санкционный список, считает, что это решение не повлияет на его работу в ПАСЕ. Об этом он заявил ТАСС в пятницу.

"Это решение не меняет мой мандат и не окажет влияния на расследование, которое я веду для составления моих докладов, основанных на фактах и нормах права", - сказал Мэр, являющийся докладчиком ПАСЕ по ситуации с Алексеем Навальным.

Политик отметил, что "удивлен этой мерой, которая последовала в ответ на решение Европейского Союза". "Совет Европы не принимал санкции против России", - заметил он.

Ранее МИД России опубликовал заявление, в котором приводился список граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. В этот список, помимо докладчика ПАСЕ, вошли еще семь человек, в частности председатель Европарламента Давид Сассоли и руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах.

Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.