Россия, США, КНР и Пакистан призвали талибов не начинать весенне-летнее наступление

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Москва, Вашингтон, Пекин и Исламабад призывают представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) отказаться от весенне-летнего наступления. Об этом говорится в совместном заявлении расширенной "тройки" (Россия, США, Китай и Пакистан) по мирному урегулированию в Афганистане, текст которого распространен в пятницу МИД РФ.

"Мы вновь подтверждаем наш призыв ко всем сторонам конфликта в Афганистане снизить уровень насилия в стране и к движению талибов не начинать весенне-летнюю наступательную кампанию. Мы самым решительным образом осуждаем любые атаки, направленные против мирных граждан в Афганистане и призываем все стороны уважать свои обязательства по международному гуманитарному праву во всех обстоятельствах, включая связанные с защитой мирных граждан", - говорится в документе.

РФ, США, КНР, Пакистан ждут, что талибы будут выполнять свои обязательства по борьбе с террористическими группировками, сказано в совместном заявлении.

Москва, Вашингтон, Пекин и Исламабад призвали к продолжению мирного процесса в период вывода иностранных войск из Афганистана.

"Мы вновь подтверждаем, что вывод иностранных войск должен обеспечивать плавный транзит ситуации в Афганистане. Мы подчеркиваем, что в период вывода мирный процесс не должен прерываться, боестолкновения или волнения не должны происходить в Афганистане, а безопасность международных сил должна быть обеспечена", — говорится в документе.