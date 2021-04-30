В городе Острава в Чехии почтили память советских воинов-освободителей

ПРАГА, 30 апреля. /ТАСС/. Жители Остравы - города на востоке Чехии, освобожденного 76 лет назад от нацистской оккупации, - в пятницу почтили память советских воинов-освободителей и бойцов 1-го Чехословацкого армейского корпуса, воевавшего в составе 38-й армии 4-го Украинского фронта. Многие горожане выставили в 20:00 (21:00 мск) в окнах своих квартир и коттеджей зажженные свечи, сообщили ТАСС в мэрии Остравы.

Ранее в пятницу в Остраве прошла церемония возложения венков к памятнику красноармейцам. В ней приняли участие ветераны, представители местных властей и общественности, соотечественники и российские дипломаты.

Острава была освобождена 30 апреля 1945 года в ходе Моравско-Остравской наступательной операции Красной армии (10 марта - 5 мая 1945 года), которая стала одной из решающих на завершающем этапе Второй мировой войны. Воинам-освободителям удалось разгромить мощнейшую группировку вермахта и СС, прикрывавшую восточные подступы к Третьему рейху. Гитлер отдал нацистам приказ, в котором значилось: "Если вы сдадите Остраву, значит сдадите Германию".

Красная армия в ходе Моравско-Остравской наступательной операции потеряла 112 621 бойца, из них безвозвратно - 23 964.