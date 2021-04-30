Глава МИД Абхазии предупредил Тбилиси об односторонней делимитации и демаркации границы

СУХУМ, 30 апреля. /ТАСС/. Абхазо-российская комиссия по делимитации и демаркации государственной границы приступила к работе, по ее итогам будет окончательно утверждена государственная граница между двумя странами. Об этом сообщил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, являющийся председателем абхазской части комиссии, на своей странице в Facebook.

"В настоящее время приступила к работе абхазо-российская комиссия по делимитации и демаркации государственной границы между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Итогом этой работы станет окончательное утверждение государственной границы между Абхазией и Россией. Следующим шагом со стороны Абхазии станет процесс делимитации и демаркации государственной границы между Республикой Абхазия и Грузией, в связи с чем предлагаю правительству Грузии определить состав комиссии, которая будет представлять Тбилиси в этом процессе. В противном случае процедура делимитации и демаркации границы между Абхазией и Грузией будет осуществляться в одностороннем порядке", - подчеркнул Кове.

По его словам, глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили, представляя годовой отчет парламенту, упомянул о селе Аибга, которое, как он считает, "является ярким примером аннексии со стороны России". "Господин Лилуашвили убежден в том, что Аибга - российско-грузинское приграничное село, и крайне возмущен тем, что его "аннексия" осуществляется совершенно безапелляционно. Вынужден в очередной раз напомнить очевидную истину о том, что понятия "оккупация" и "аннексия" ни в коей мере не соответствуют межгосударственным абхазо-российским отношениям, носящим союзнический характер", - написал Кове.

Абхазский министр считает, что "Грузии пора прекратить практику перекладывания ответственности за события 1990-х и 2000-х годов на Россию, так как она не позволит вывести существующий политический диалог между Абхазией и Грузией, проходящий в рамках Женевского процесса, на качественный уровень". Грузии, по словам Кове, "нельзя забывать о своей ответственности за развязывание войны в Абхазии 1992-1993 годов и о последующих событиях". "Грузинским политикам и официальным лицам пора перестать заниматься навешиванием ярлыков и обвинять во всех грехах своих соседей. Нужно, наконец, подумать о своей роли и ответственности и сделать необходимые выводы", - заключил Кове.