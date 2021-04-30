Франция, ФРГ, Италия и Испания призвали Палестину предложить новые сроки выборов

ПАРИЖ, 30 апреля. /ТАСС/. Франция, ФРГ, Италия и Испания призвали в пятницу власти Палестины как можно скорее предложить новые даты проведения всеобщих выборов. Об этом говорится в совместном заявлении официальных представителей внешнеполитических ведомств четырех стран.

"Принятое президентом Палестины [Махмудом Аббасом] решение перенести выборы, которые должны были состояться 22 мая 2021 года, вызывает сожаление", - считают представители МИД "четверки". "Мы твердо убеждены, что сильные демократические институты необходимы для самоопределения и строительства палестинского государства, а также для реализации принципа двух государств", - говорится в заявлении.

"Мы призываем палестинские власти как можно скорее предложить новый календарь выборов. Вместе с нашими европейскими партнерами мы готовы содействовать свободным, честным и открытым для всех выборам", - отмечается в коммюнике. "Мы призываем Израиль поддержать на основе достигнутых соглашений организацию этих выборов на всех палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим", - подчеркнули представители четырех стран, призвав "все стороны к конструктивным шагам".

Аббас объявил в четверг об отсрочке всеобщих выборов в Палестине до тех пор, пока не будет гарантировано участие в них жителей Восточного Иерусалима. Такое решение он обнародовал по итогам встречи палестинских фракций в Рамалле.

По его словам, после того как были обозначены сроки, палестинские власти "три месяца ждали ответа от Израиля, но в четверг через представителей ЕС им передали сообщение из Израиля, что ответ по Иерусалиму не может быть получен ввиду отсутствия правительства, которое уполномочено решать этот вопрос". В связи с этим он призвал международное сообщество оказать давление на еврейское государство с тем, чтобы оно "прекратило свои агрессивные действия". Между тем контролирующее сектор Газа движение ХАМАС еще до заявления Аббаса категорически отвергло отмену выборов или изменение их сроков.

Выборы на палестинских территориях не проводились с 2006 года, хотя формально и президентский мандат, и полномочия депутатов Палестинского законодательного совета (ПЗС, однопалатный парламент) уже истекли.