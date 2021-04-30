США намерены продать шесть противолодочных самолетов Индии на $2,4 млрд

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют поставить Индии шесть многоцелевых противолодочных и разведывательных самолетов P-8I, а также сопутствующее оборудование на общую сумму в $2,42 млрд. Об этом сообщили в пятницу Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Разрешение на выполнение нынешней договоренности между Вашингтоном и Нью-Дели, которое в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация уже уведомила Конгресс о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этих новых соглашений и их возможное блокирование.

С точки зрения американского правительства, выполнение контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США". Сделки "не изменят базовый военный баланс в регионе", утверждают Госдепартамент и Пентагон.

Как сообщила в начале апреля газета The Times of India, Индия закупит в США 24 многофункциональных противолодочных вертолета MH-60 Romeo. В настоящее время в ВС Индии эксплуатируются американские ударные вертолеты Apache и тяжелые военно-транспортные Chinook. На вооружении ВМС республики стоят 12 противолодочных самолетов P-8I. С 2007 года сумма оборонных заказов Индии в США превысила $21 млрд.