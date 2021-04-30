В Сенате США заявили о росте числа предположительных тайных атак на персонал за рубежом

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Число предположительных тайных акустических или иных атак с возможным применением "направленной энергии" на персонал США за рубежом, по всей видимости, увеличивается. Такое утверждение содержится в обнародованном в пятницу совместном письменном заявлении председателя специального комитета по разведке Сената Конгресса США Марка Уорнера (демократ от штата Вирджиния) и его заместителя Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).

"В течение почти пяти лет мы находились в курсе отчетов о загадочных нападениях на персонал США в Гаване (Куба) и других точках земного шара. Складывается впечатление, что схема нападения на наших сограждан, работающих на правительство, увеличивается. Специальный комитет по разведке Сената намерен докопаться до истины в этом деле", - отмечается в документе.

Согласно изложенной законодателями информации, в результате инцидентов такого рода медиками уже фиксировались травмы головного мозга.

Уорнер и Рубио приветствовали намерение нового директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса уделять повышенное внимание упомянутым инцидентам. "Наш комитет продолжит работать с ним и остальной частью разведывательного сообщества [США], чтобы лучше понять, какая технология стоит за оружием, примененным при этих атаках. <...> В конце концов мы определим ответственных за эти нападения на американский персонал и привлечем их к ответственности", - заявляют сенаторы.

"Акустические атаки"

Предыдущая администрация США утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

Весной 2018 года в США появились сообщения о том, что сотрудник консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться "акустической атаке", подобной тем, от которых ранее, с точки зрения вашингтонской администрации, пострадали американские дипломаты на Кубе. В свою очередь правительство КНР подчеркнуло тогда, что не обнаружило признаков "акустической атаки" на работника консульства.

Новые случаи

На прошлой неделе схожие сведения распространила газета Politico. Она утверждала, что загадочные атаки при помощи "направленной энергии" могли быть совершены на военнослужащих США, размещенных в Сирии, и что нельзя исключать причастности к этому России. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, фактически опроверг эту публикацию.

Телекомпания CNN в четверг сообщила, ссылаясь на неназванного бывшего американского чиновника, что один такой эпизод был прояснен практически сразу. Тогда симптомы, схожие с теми, которые бывают при заболевании гриппом, были выявлены у нескольких американских морских пехотинцев в Сирии. Кто-то увязал случившееся с незадолго до этого имевшим место пролетом российского вертолета у военной базы США, на которой находились эти морские пехотинцы. Однако оказалось, что произошло банальное пищевое отравление. Было быстро установлено, где именно морпехи употребили в пищу "испорченные продукты", заявил этот отставник. Кроме того, как признал в беседе с корреспондентом CNN представитель Пентагона, военные медики США определили, что недомогание у морпехов началось еще до появления у их базы российских военнослужащих.

По данным CNN, власти США ведут расследование по еще как минимум двум подобным инцидентам, произошедшим в Вашингтоне и его окрестностях в 2019-2020 годах.

Белый дом в четверг подчеркнул, что пока не в состоянии уточнить детали случившегося или подтвердить достоверность догадок о загадочных нападениях на американских госслужащих.