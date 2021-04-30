США заявили, что не намерены заниматься маркетингом по отношению к вакцинам от COVID-19

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не имеют намерений заниматься маркетингом по отношению к своим вакцинам против нового коронавируса, как это якобы делают Россия и Китай, а видят в препарате в первую очередь средство борьбы с пандемией. Такое мнение высказала в пятницу на спецбрифинге координатор Госдепартамента по глобальным мерам реагирования на распространение вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 Гейл Смит.

"И Китай, и Россия активно поощряют страны покупать свои вакцины. Как вы знаете, Соединенные Штаты и большинство стран мира хотят быть уверенными в том, что проводимые ими нормативные испытания проходят одобрение ВОЗ на предмет безопасности и эффективности. Мы ожидаем, что они будут продавать свои вакцины. С точки зрения Соединенных Штатов, мы не намереваемся заниматься маркетингом, мы поощряем вакцины, исходя из политической стратегии, и потому, что это лучшее средство для прекращения пандемии", - утверждала дипломат.

Она также выразила обеспокоенность в связи с темпами работы международного механизма COVAX, запущенного для того, чтобы менее богатые государства также могли получить препарат. "Наша главная надежда заключается в том, что мы сможем выпускать безопасные и эффективные вакцины и как можно быстрее наращивать темпы их производства", - заключила Смит.

"Спутник V" зарегистрирован в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. Исследования, проведенные в ряде стран после вакцинации, демонстрируют, что "Спутник V" - самая безопасная и эффективная вакцина против коронавируса. По числу полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.