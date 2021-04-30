МИД Белоруссии: санкции Запада в отношении Минска способствуют укреплению интеграции с РФ

МИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что санкционные действия, которые предпринимает Евросоюз (ЕС) и другие западные страны в отношении Белоруссии, способствуют укреплению интеграционных процессов с Россией.

"Речь не идет о том, что Россия помогает "режиму" оставаться у власти. Отнюдь нет. Наши отношения с Россией продиктованы нашим географическим расположением и нашей историей", - сказал Макей в интервью телеканалу Euronews, опубликованном в пятницу на сайте МИД Белоруссии. По его словам, "те санкционные действия, которые предпринимает Европейский союз и другие западные страны в отношении Беларуси, лишь способствуют дальнейшему развитию и укреплению интеграционных процессов на двусторонней основе и на многосторонней основе на всем постсоветском пространстве".

Макей отметил, что на встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая прошла в Москве 22 апреля, речь шла "о дальнейшем укреплении Союзного государства, об укреплении интеграции, о развитии промышленной кооперации, о равных ценах на углеводородное сырье". "С учетом того, что это выгодно для Беларуси, что это укрепляет суверенитет Беларуси, мы намерены и дальше развивать интеграционные процессы с соседней братской Россией", - заявил глава МИД.

По его словам, Россия - мощная держава в экономическом и в военном плане. "Эта держава является геополитическим игроком на мировой арене, что объясняет необходимость выстраивания с ней нормальных дружественных отношений", - отметил министр. Он также сказал, что в рамках Союзного государства многое сделано, в частности обеспечены практически равные права гражданам Белоруссии и России. "Поэтому, что касается наших отношений с Россией, то мы заинтересованы в их укреплении и развитии, - подчеркнул он. - В первую очередь, конечно же, с торгово-экономической точки зрения. Мы хотим в рамках Союзного государства обеспечить равные права субъектам хозяйствования Беларуси и России".