В МИД Белоруссии заявили, что отношения республики с ЕС находятся в кризисной ситуации

МИНСК, 1 мая. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей считает, что отношения республики с ЕС находятся в кризисной ситуации.

"С сожалением вынужден признать, что наши отношения с ЕС и с так называемым коллективным Западом в целом находятся, можно сказать, в кризисной ситуации, - заявил он в интервью телеканалу "Евроньюс", текст которого в пятницу опубликован на сайте МИД Белоруссии. - Хотя мы всегда рассматривали и рассматриваем ЕС как второго по важности торгово-экономического партнера Беларуси, источник технологий и инноваций для нашей страны".

Говоря о санкциях ЕС, которые введены после президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года, Макей подчеркнул, что проблема состоит в разных оценках ситуации с каждой из сторон. "Сегодня, к сожалению, взаимные обвинения зашли так далеко, что мы не можем отыграть обратно. Мы расцениваем события прошлого года с абсолютно иной точки зрения. Возможно, власть иногда действовала чрезмерными методами, но это была адекватная реакция на те абсолютно немирные акции протеста, насильственные акции протеста, которые имели место в Беларуси", - указал министр. Он добавил, что, по сути, в прошлом году, после выборов, имела место попытка совершить государственный переворот.

Евросоюз после президентских выборов ввел уже три пакета санкций против Белоруссии. Ограничительные меры коснулись чиновников, сотрудников правоохранительных органов, а также ряда юридических лиц.