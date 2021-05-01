В Вашингтоне призвали Киев уважать прозрачное корпоративное управление

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты подчеркивают в диалоге с Украиной необходимость уважения властями в Киеве прозрачного корпоративного управления, а также продолжения борьбы с коррупцией. Об этом заявил в пятницу исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"Мы, разумеется, как я говорил ранее, подчеркнем призыв к украинским лидерам уважать практику транспарентного корпоративного управления, особенно на государственных предприятиях. И это, конечно, относится и к сектору энергетики", - отметил дипломат, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящим визитам госсекретаря США Энтони Блинкена в Лондон и Киев.

Рикер оставил без прямого ответа вопрос о том, ведут ли действия Киева в отношении компании "Нафтогаз Украины" к переоценке Вашингтоном приверженности президента Владимира Зеленского борьбе с коррупцией. По словам и. о. помощника госсекретаря, американская администрация излагает украинскому правительству свою "обеспокоенность по поводу [необходимости установления] хорошего [корпоративного и государственного] управления". Вашингтон концентрирует внимание на "борьбе с коррупцией, [обеспечении] транспарентности" на Украине, и "хорошее управление критически важно для этих усилий", подчеркнул Рикер.

Дипломат считает, что проведение реформ в условиях прозрачности и борьбы с коррупцией особенно важно "для стабильности и прогресса в будущем". По его словам, любые попытки изменения управления, выборных процедур создают проблемы. "Корпоративное управление является критически важным для стабильного демократического общества", - добавил представитель Госдепартамента.

Он отметил, что обеспечение энергетической безопасности Украины является приоритетом для США. "Я думаю, другие представители международного сообщества, друзья Украины в Европе, включая Международный валютный фонд, также выразили обеспокоенность некоторыми из этих шагов, - отметил Рикер. - <...> Это будет в повестке встречи с президентом Владимиром Зеленским, а также с другими официальными лицами, <...> хотим услышать об антикоррупционных действиях".

Кроме того, представитель Госдепартамента утверждал, что нынешняя американская администрация не увязывает проблематику борьбы с коррупцией на Украине с расследованием лоббистской деятельности Рудольфа Джулиани - бывшего адвоката предыдущего президента США Дональда Трампа. "Не считаю, что это [коррупцию на Украине] надо связывать с внутриполитическими вопросами США как таковыми. Мы концентрируем внимание на поддержке Украины и народа Украины в достижении того рода евроатлантической, западной интеграции, которую они обозначали как свой путь вперед", - сказал Рикер.

Ситуация вокруг "Нафтогаза"

Правительство Украины в среду приняло решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы компании "Нафтогаз Украины", назначив вместо него бывшего и. о. министра энергетики Юрия Витренко. Как сообщил кабмин, Коболева сменили из-за неудовлетворительных результатов деятельности компании в 2020 году. Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза Украины", а также представителей государства в наблюдательном совете.

В компании назвали решение правительства об увольнении Коболева "юридической манипуляцией", поскольку представление о назначении или увольнении главы правления относится к исключительной компетенции наблюдательного совета.

В "Нафтогазе" считают решение правительства возвращением к практике ручного управления государственными предприятиями. Кроме того, в компании полагают, что это "четкий сигнал инвесторам в ценные бумаги украинских эмитентов: условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемы и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности".

В пятницу все члены наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" подали в отставку.