В Пентагоне заявили, что США необходимо приспособить систему сдерживания к новым вызовам

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Система сдерживания остается основой обороны США, однако она должна быть модернизирована, чтобы отвечать новым вызовам и соответствовать развитию технологий. Об этом заявил в пятницу министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, выступая на церемонии вступления в должность нового главы Индо-Тихоокеанского командования Джона Аквилино.

"Основой обороны Америки все еще является сдерживание. В нем гарантия того, что наши противники понимают бессмысленность прямого столкновения, - отметил он. - Как сказал президент Джон Кеннеди в 1961 году, только когда у нас без сомнений слишком много оружия, мы можем быть без сомнения уверены, что нам не придется его применять. Этот принцип действует и сегодня. И мы еще лучшие в этом деле. Мы готовы, и наша сила коренится в нашей демократии, включая способность изменять курс и использовать таланты всех представителей нашего народа".

Однако, отметил Остин, технологии в последние годы значительно усовершенствовались, изменив характер войны, чем пользуются потенциальные противники США, стараясь ограничить возможности Соединенных Штатов. "Нам необходимо убедиться, что наша система сдерживания сохраняет силу во всех возможных вариантах конфликта", - сказал глава Пентагона.

Остин указал, что речь идет не только о традиционных областях сдерживания на земле, воде и в воздухе, но также в космосе и киберпространстве.

При этом министр обороны в своей речи на базе Перл-Харбор (штат Гавайи) не стал называть потенциальных противников США и воздержался от упоминаний конкретных видов вооружений, которые необходимы для их сдерживания.