Эксперт заявил, что безопасность в Европе можно обеспечить только вместе с Россией

БЕРЛИН, 1 мая. /ТАСС/. Европе нужно сотрудничество с Москвой. Одновременно с этим некоторые страны нуждаются в защите, считает глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, известный в ФРГ эксперт Вольфганг Ишингер. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью в газете Passauer Neue Presse.

"Мы сталкиваемся с дилеммой, что архитектура устойчивой безопасности для Европы может быть создана только вместе с Россией, но при этом многие европейские страны одновременно нуждаются в защите от России", - утверждал он.

"По-прежнему ясно, что нам нужно сотрудничать с Россией по основным международным вопросам, - добавил он. - Без России мы не продвинемся дальше".

Ишингер считает, что ограничительные меры должны идти параллельно с предложением о диалоге. Для сближения ЕС и РФ, по его словам, нужна "готовность к деэскалации и к изменению поведения" со стороны Москвы.

Дипломат высказался за то, чтобы Евросоюз научился использовать "язык силы" в выстраивании отношений с третьими странами, а также за то, чтобы ЕС смог доказать свою способность участвовать в мировой политике на равных с США и Китаем. Он подчеркнул, что для этого необходимо при принятии решений в ЕС отменить принцип единогласия и заменить его принципом большинства.

30 апреля МИД России опубликовал заявление, в котором приводился список граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. В этот список из восьми человек вошли, в частности, председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель Прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова. Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.