В нижнюю палату парламента ЦАР избрали 90 депутатов из 140

ПРЕТОРИЯ, 1 мая. /ТАСС/. Национальная избирательная комиссия Центрально-Африканской Республики (ЦАР) объявила, что по итогам состоявшихся двух туров выборов в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) избрано 90 депутатов из 140. Об этом сообщила в субботу радиостанция Ndeke Luka.

"Избраны 90 депутатов нижней палаты парламента, Конституционный суд подтвердил их мандаты, - заявил 30 апреля представитель избиркома Теофиль Момокоама. - В оставшихся 50 округах, где еще не определился обладатель депутатского мандата, пройдет второй тур выборов, а в тех, где голосованию помешали повстанцы, - первый".

Момокоама заявил, что первая сессия нового состава парламента ЦАР пройдет 3 мая. "Все избранные депутаты получат к этому времени свои удостоверения и будут присутствовать на открытии сессии", - сообщил он. Ранее Конституционный суд ЦАР принял решение, согласно которому новый состав Национальной ассамблеи должен быть сформирован до 2 мая по меньшей мере из 71 избранного депутата (50% состава палаты плюс один депутат).

В ЦАР 14 марта состоялось голосование во втором туре парламентских выборов в 49 округах, где в ходе прошедшего 27 декабря 2020 года первого тура не удалось определить победителя, а также в 69 округах в рамках первого тура, где повстанцы помешали его проведению. По итогам первого тура в Национальную ассамблею были избраны 22 депутата.

Второй тур выборов в округах, где 14 марта не было победителей, пройдет 23 мая. В этот же день предполагается провести голосование в тех немногих округах, где выборы еще не состоялись из-за противодействия повстанцев.

Стратегическое наступление

Сформированная 18 декабря 2020 года в ЦАР антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" пыталась не допустить проведения в стране в срок президентских и парламентских выборов и начала боевые действия, стремясь окружить столицу страны. Однако правительственные силы при поддержке международных союзников ЦАР не допустили блокирования Банги и остановили продвижение отрядов повстанцев. В результате состоявшихся 27 декабря прошлого года президентских выборов победил Фостен-Арканж Туадера, переизбиравшись на второй срок, в более чем 50% округов прошли парламентские выборы. Президент незамедлительно призвал к национальному примирению. Однако повстанцы в конце января объявили о начале нового наступления на Банги.

Правительственные войска ЦАР при поддержке международных союзников отбили атаки на столицу и в первых числах февраля развернули стратегическую наступательную операцию на важнейшие центры, находившиеся в руках повстанцев. С тех пор были взяты под контроль более двух десятков городов и стратегически важных поселков на западе, севере и востоке страны. Повстанцы были вынуждены отойти в сельскую местность и тропические леса, потеряв возможность блокировать национальные автотрассы.