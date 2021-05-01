Постпред России указал на устойчивый прогресс на переговорах по ядерной сделке в Вене

ВЕНА, 1 мая. /ТАСС/. Делегации Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) подвели промежуточные итоги очередного раунда консультаций в Вене, отметив устойчивый прогресс, следующее заседание пройдет 7 мая. Об этом сообщил в субботу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию на консультациях в столице Австрии.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Совместная комиссия по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС) подвела промежуточные итоги ведущихся в Вене переговоров. Отмечен устойчивый прогресс, хотя остается немало нерешенных вопросов. Комиссия соберется вновь 7 мая. Эксперты тем временем продолжат работу над текстом будущей договоренности", - написал Ульянов в Twitter.

По словам российского постпреда, при оценке положения дел на венских переговорах по восстановлению СВПД "еще рано впадать в эйфорию, но есть основания для осторожного и все более уверенного оптимизма". "Имеется общий настрой стремиться к успешному завершению переговоров недели через три. Получится ли? Посмотрим", - резюмировал Ульянов.

Ранее постпред России сообщил ТАСС, что перед заседанием Совместной комиссии в Вене в ходе встречи делегаций международной "пятерки" с представителями США был подтвержден безоговорочный настрой на восстановление ядерной сделки. Иран во встрече с США не участвовал, потому что его представители по-прежнему не готовы к прямым контактам с американской стороной.

Ульянов также проинформировал, что российская делегация провела в субботу встречу с представителями Ирана, которые подтвердили деловой настрой на достижение качественного результата в деле полного восстановления ядерного соглашения.

В Вене с начала апреля идет переговорный процесс в рамках Совместной комиссии с целью восстановления реализации СВПД. Участники консультаций также ведут работу на уровне экспертов в составе трех рабочих групп. Представители стран - участниц соглашения проводят консультации и с делегацией США, которая находится в Вене. Прямых переговоров США с представителями Ирана в Вене не ведется.