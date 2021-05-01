В оборонном институте Швеции считают безосновательными санкции РФ против его сотрудника

СТОКГОЛЬМ, 1 мая. /ТАСС/. Директор Исследовательского института тотальной обороны Швеции Йенс Маттссон утверждает, что его сотрудница, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Оса Скотт безосновательно попала под санкции со стороны России вместе с семью другими гражданами стран Евросоюза.

"Абсолютно неприемлемо, что Россия совершенно безосновательно вводит санкции в отношении исследователей, выполняющих свою работу, - приводятся его слова в опубликованном в субботу сообщении института. - Санкции не повлияют на работу ведомства".

В свою очередь министр обороны Швеции Петер Хультквист также изложил версию о чрезмерности российских мер в отношении Скотт. "Со стороны России нет оснований указывать на этого чиновника, - цитирует его агентство ТТ. - С моей точки зрения, это совершенно неразумное и неприемлемое действие, от которого я полностью отстраняюсь". Министр также выразил "полную поддержку чиновнику, которого коснулась эта акция".

30 апреля МИД России опубликовал заявление, в котором приводился список граждан государств - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. В данный перечень, помимо Скотт, вошли еще семь человек, в том числе председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова. Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

В сентябре 2020 года лаборатории Франции и Швеции провели повторный анализ проб Алексея Навального, переданных им Германией, и объявили о наличии в них отравляющего вещества группы "Новичок". В МИД РФ обратили в связи с этим внимание на политический подтекст того, что Париж и Стокгольм автоматически подтвердили голословные обвинения Берлина в адрес Москвы. В связи с этим на Смоленской площади напомнили о действиях Швеции в 2018 году по так называемому делу Скрипалей, когда королевство уверяло российскую сторону, что в научно-исследовательской лаборатории при оборонном институте в шведском городе Умео, подтвердившей "отравление" Навального, нет и не может быть никаких образцов "Новичка". В 2020 году, как выяснилось, шведские специалисты оказались достаточно компетентными для того, чтобы со 100-процентной точностью определить присутствие данного отравляющего вещества в биоматериалах Навального, указали в МИД.