Беспорядки возобновились на демонстрации в Париже

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Группы агрессивно настроенных молодых людей устраивают стычки на площади Нации в Париже, где собрались участники первомайского шествия, полиции пришлось применить слезоточивый газ и водомет. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Несколько одетых в черное хулиганов попытались разгромить микроавтобус с аппаратурой и символикой профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), водителю пришлось прорываться через толпу на выезд с площади. Одновременно радикалы вновь начали жечь мусорные баки и ломать городскую мебель, а также бросать различные предметы в стоящих в оцеплении полицейских.

Префектура столичной полиции призвала находящихся на площади не мешать работе экстренных служб, однако в некоторых местах хулиганы по-прежнему не подпускают пожарных к кострам на дороге. В результате полицейские начали активно использовать гранаты со слезоточивым газом, несколько раз задействовали водомет.

Ранее хулиганы больше чем на два часа задержали движение первомайского марша профсоюзов от площади Республики до площади Нации, устроив беспорядки на бульваре Вольтер. Пострадали витрины нескольких магазинов и отделения банка Societe Generale, были разбиты несколько остановок. Агрессивно настроенные молодые люди забрасывали полицию камнями и петардами и устраивали большие костры из мусорных баков и деревянных ограждений посреди дороги.

Первомайские демонстрации проходят во многих городах Франции. По оценкам властей, в них примут участие около 100 тыс. демонстрантов. В нескольких городах, включая Лилль, Нант, Лион и Париж, шествия сопровождались беспорядками и стычками с полицией. В Лионе 27 сотрудников полиции и жандармерии пострадали в ходе разгона агрессивно настроенных манифестантов, не менее пяти человек были задержаны. В Париже, согласно последним данным, задержаны 34 человека.