В Иране заявили, что нефтяной и банковский сектора будут исключены из-под санкций

ТАСС, 1 мая. Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи по итогам очередной встречи участников Совместной комиссии по ядерной сделке заявил, что стороны пришли к соглашению об исключении некоторых граждан Ирана, а также нефтяного и банковского секторов страны из-под действия санкций. Слова Арагчи приводит в субботу агентство Fars .

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Индивидуальные и секторальные санкции, такие как санкции в отношении энергетического сектора, <...> финансового и банковского, на основании достигнутых пока соглашений должны быть сняты", - заявил Арагчи. Он уточнил, что переговоры по этому вопросу продолжаются.

В субботу делегации Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) подвели промежуточные итоги очередного раунда консультаций в Вене, отметив устойчивый прогресс, следующее заседание пройдет 7 мая.

Ранее в субботу постпред России сообщил ТАСС, что перед заседанием Совместной комиссии в Вене в ходе встречи делегаций международной "пятерки" с представителями США был подтвержден безоговорочный настрой на восстановление ядерной сделки. Иран во встрече с США не участвовал, потому что его представители по-прежнему не готовы к прямым контактам с американской стороной.

Ульянов также проинформировал, что российская делегация провела в субботу встречу с представителями Ирана, которые подтвердили деловой настрой на достижение качественного результата в деле полного восстановления ядерного соглашения.

В Вене с начала апреля идет переговорный процесс в рамках Совместной комиссии с целью восстановления реализации СВПД. Участники консультаций также ведут работу на уровне экспертов в составе трех рабочих групп. Представители стран - участниц соглашения проводят консультации и с делегацией США, которая находится в Вене. Прямых переговоров США с представителями Ирана в Вене не ведется.