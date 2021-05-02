The Washington Post исправила статью о предупреждении ФБР Джулиани об "операции РФ"

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Газета The Washington Post скорректировала свою статью за четверг, в которой утверждалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупреждало в 2019 году бывшего адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о якобы проводимой в отношении него российской операции. Приписываемые России действия были направлены, по мнению издания, на вмешательство в президентские выборы США 2020 года. В новой версии статьи, опубликованной в субботу, говорится о том, что правоохранители лишь планировали уведомить об этом бывшего адвоката Трампа.

"В ранней версии статьи за четверг неверно сообщалось, что американская сеть One America News Network была предупреждена ФБР о том, что стала целью российской операции влияния. В этой версии также говорилось, что такое же предупреждение было сделано Рудольфу Джулиани, что он оспаривает. В нынешней версии удалены утверждения о сделанных предупреждениях", - отмечается в тексте.

"Представители властей планировали уведомить Джулиани в рамках усилий ФБР по предупреждению членов Конгресса о том, что они и, по крайней мере, одно консервативное СМИ, One American News, подвергаются риску быть использованными в попытках России повлиять на исход выборов", - отмечается в новой версии.

В декабре 2019 года Джулиани отправился в Киев, где встретился с депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, которого США затем внесли в санкционный список за вмешательство в выборы. В Минфине США утверждали, что Деркач якобы уже более 10 лет работает на российские спецслужбы. На Украине Джулиани сопровождала команда One America News Network, занимавшаяся съемками документального многосерийного фильма, в том числе о деятельности сына нынешнего президента США Джо Байдена - Хантера. Лента была призвана подорвать доверие к попыткам демократов отстранить от должности Трампа и упрочить его шансы на переизбрание главой государства на выборах.

Москва неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о вмешательстве России в ход американских выборов в 2016 и 2020 годах. Доказательств, которые бы подтвердили точность таких заключений, американские власти ни разу не предоставили.

Джулиани в пятницу опроверг тот факт, что с ним разговаривали сотрудники ФБР о "российской кампании по дезинформации". Представители One America News Network заявили, что никогда не контактировали со спецслужбами "касательно Украины или связанных с Украиной людей". При этом близкий сторонник Трампа в Сенате Конгресса Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) подтвердил, что в августе 2020 года ФБР предупреждало его, однако, по мнению сенатора, конкретных свидетельств предоставлено не было.

В среду сотрудники ФБР провели обыск в квартире Джулиани в Нью-Йорке. По данным газеты The New York Times, он был связан с расследованием лоббистской деятельности, которую юрист мог вести на Украине. В рамках обыска из квартиры были изъяты принадлежащие Джулиани электронные носители.

О деле Джулиани

В 2019 году прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американским предпринимателям, являвшимся партнерами Джулиани. Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейа якобы нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь тогдашнему главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына нынешнего президента США демократа Джо Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.