Глава МИД Японии встретится с госсекретарем США в Лондоне 3 мая

ТОКИО, 2 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги проведет в Лондоне 3 мая переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщило в воскресенье агентство Кyodo.

Оба они прибудут в британскую столицу для участия в очной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи. Как ожидается, Мотэги и Блинкен обсудят ряд международных вопросов, касающихся ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, Китая, КНДР, а также Мьянмы.

Это будет уже вторая встреча Мотэги и Блинкена с момента прихода к власти в США администрации президента Джо Байдена. В марте американский госсекретарь совершал визит в Японию.

Переговоры министров иностранных дел Группы семи пройдут в Лондоне с 3 по 5 мая. Как ожидается, стороны обсудят способы противостояния новым глобальным угрозам, защиту прав человека и восстановление экономики после пандемии коронавируса.