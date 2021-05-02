Военные ДНР сообщили о перехвате ударного беспилотника киевских силовиков

ДОНЕЦК, 2 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) перехватили ударный беспилотник украинских силовиков вблизи города Ясиноватая. Об этом в воскресенье сообщили в Народной милиции ДНР.

"Сегодня в 7:35 утра на западной окраине населенного пункта Ясиноватая расчетами ПВО Народной милиции был своевременно обнаружен и принудительно посажен с применением станции РЭБ "Террикон - М2Н" беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", переоборудованный кустарным способом в ударный и запущенный с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - цитирует сообщение Народной милиции ДНР Донецкое агентство новостей.

По данным оборонного ведомства республики, при падении беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство, предположительно, осколочную гранту ВОГ-17, которая разорвалась при ударе о землю.

"Благодаря слаженным действиям защитников республики жертв среди населения и разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать", - отметили в Народной милиции ДНР.

Согласно дополнительным мерам обеспечения перемирия, сторонам конфликта в Донбассе запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может их применять в рамках своей деятельности.