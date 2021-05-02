Помощник Байдена заявил, что договоренность с Ираном по ядерной сделке пока не достигнута

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Договоренность с Ираном по ядерной сделке пока не достигнута. Как заявил в воскресенье в интервью телекомпании ABC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сторонам еще предстоит "немалый путь", в том числе связанный с решением вопросов, касающихся санкций.

"Мы еще не достигли договоренности в Вене <...>. Впереди все еще немалый путь, чтобы заполнить оставшиеся пробелы, и эти пробелы связаны с тем, какие санкции США и другие страны будут сводить на нет. Он связаны с тем, какие ядерные ограничения в отношении своей программы примет Иран", - сказал Салливан. Стенограмма интервью опубликована на сайте телекомпании.

"Наш дипломаты будут продолжать работать над этим в ближайшие недели, чтобы попытаться прийти к взаимному возвращению к СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе]. <...> Мы надеемся и дальше добиваться прогресса, мы также надеемся в конечном итоге достичь цели, поставленной президентом [США Джо] Байденом", - добавил Салливан.