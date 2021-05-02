В США заявили о готовности к дипломатии с КНДР для денуклеаризации Корейского полуострова

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР для денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в воскресенье заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Наша политика в отношении Северной Кореи нацелена не на враждебность, а на решения. Ее главной целью является полная денуклеаризация Корейского полуострова, и мы готовы к дипломатическому взаимодействию для достижения этой цели", - сказал он в эфире телеканала ABC.

Салливан также отметил, что США верят в "выверенный, практичный и взвешенный подход", у которого есть наибольшая вероятность продвинуться в вопросе ядерных программ КНДР и Ирана.

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты выработали новый подход к КНДР, отказавшись от идей "стратегического терпения" и заключения крупной сделки с Пхеньяном, которыми оперировали предыдущие американские правительства. Ранее нынешняя администрация президента США сигнализировала по сути о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом предупредил в январе, что администрация Байдена собирается, помимо прочего, проводить курс на сдерживание Пхеньяна.

Предыдущий глава администрации США Дональд Трамп принял беспрецедентное личное участие в переговорах с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.