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Пандемия COVID-19

Салливан заявил, что США обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Индии

Как отметил помощник американского президента, США уже оказывают значительную помощь

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Индии, где пандемия выходит из-под контроля властей, вызывает обеспокоенность. Об этом заявил в среду помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

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"У нас вызывают беспокойство варианты вируса и его распространение. Мы обеспокоены количеством жертв, а также всеми вторичными эффектами, которые становятся известны по мере того, как пандемия вырывается из-под контроля в Индии", - сказал он.

Салливан добавил, что во время кризиса таких масштабов всегда хочется сделать что-то быстрее и в большем объеме, но США уже оказывают значительную помощь. "Мы гордимся тем, что уже сделали, а это многочисленные поставки самолетами помощи, в том числе кислорода, лекарств, материала для вакцин", - добавил он.

В Индии общее число заразившихся коронавирусом составляет 19,5 млн человек. В субботу сообщалось о 402 тыс. инфицированных за сутки, в воскресенье этот показатель несколько снизился - до 392 тыс. человек.

Теги
СШАИндияПандемия COVID-19Салливан, Джейк
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