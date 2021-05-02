Трое израильтян пострадали в результате стрельбы на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая. /ТАСС/. Трое израильтян были ранены в воскресенье в результате стрельбы, открытой неизвестными из автомобиля по автобусной остановке на перекрестке Тапуах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, третий получил легкие ранения. Нападавшим удалось скрыться, ведется их поиск, указывает Kan.

Ранее в воскресенье израильские солдаты открыли огонь по напавшей на них с ножом палестинке на перекрестке Гуш-Эцион к югу от Вифлеема на Западном берегу. По информации газеты The Jerusalem Post, нападавшая получила огнестрельное ранение в ногу и направлена в госпиталь на лечение. С израильской стороны в ходе этого инцидента пострадавших не было, указала армейская пресс-служба.