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Пандемия COVID-19

Саудовская Аравия с 17 мая откроет границы

Cнятие ограничений на передвижение коснется нескольких категорий подданных королевства

ТАСС, 2 мая. Саудовская Аравия открывает границы и снимает ограничения на путешествия своих подданных в другие страны с 17 мая. Об этом в воскресенье сообщило саудовское министерство внутренних дел на своей странице в Twitter.

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"С 01:00 по местному времени (совпадает с московским) 17 мая 2021 года отменяются ограничения на поездки подданных, а также открываются водное, сухопутное и воздушное сообщение [с другими странами]", - отметило МВД.

Ведомство уточнило, что снятие ограничений на передвижение коснется нескольких категорий: тех, кто переболел вызываемым коронавирусом заболеванием более месяца назад, тех, кто получил вакцину, и подданных королевства младше 18 лет при наличии страхового медицинского полиса, который покроет их расходы на лечение от инфекции в другой стране. Иностранцам по прилете в Саудовскую Аравию придется пройти обязательный 14-дневный карантин.

В Саудовской Аравии за сутки была зафиксирована 1 тыс. новых случаев инфицирования. Таким образом, число подтвержденных случаев с начала пандемии достигло в королевстве 401,5 тыс. Коронавирус унес в этой стране жизни более 6,9 тыс. человек.

Ограничения были введены 21 декабря.

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Саудовская АравияПандемия COVID-19
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