СМИ: омбудсмен по защите госязыка потребовал изменить русскоязычный текст гимна Одессы

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь потребовал изменить текст гимна Одессы, поскольку он написан на русском языке. Об этом сообщило в воскресенье украинское издание "Страна".

Креминь в комментарии для "Страны" сказал, что гимн Одессы должен быть либо переведен на украинский язык, либо должен быть создан новый официальный гимн. Такая рекомендация содержится в годовом отчете о проделанной работе, который языковой омбудсмен представил правительству Украины на этой неделе.

"Если мы действительно фиксируем нарушение, то оно должно быть исправлено, - заявил он. - Каким образом это будут делать депутаты Одесского горсовета, я не знаю. В заключительной части отчета есть рекомендации, поэтому депутаты должны определиться для себя - это будет новый гимн, или это будет перевод, или этот гимн будет неофициальным, а официальным будет другой. Это на их усмотрение, но мы должны соблюдать закон", - говорит омбудсмен.

Креминь рассказал, что недавно встретился с мэром Одессы Геннадием Трухановым и обсудил с ним вопрос о выполнении закона "Об обеспечении функционирования украинского языка". "По итогу пришли к выводу, что закон должен быть мощно защищен", - сказал обмудсмен. Он добавил, что договорился с мэром Одессы и председателями Одесской государственной администрации (ОГА) Сергеем Гриневецким и Одесского областного совета Григорием Диденко, что будет учреждена должность нового заместителя главы ОГА, отвечающего за гуманитарный профиль, который будет отвечать за исполнение языкового законодательства в регионе. "Нужно создать условия, чтобы каждый желающий не был дискриминирован в праве получить знания по украинскому языку", - считает уполномоченный.

"Когда я ознакомился с докладом языкового омбудсмена, вспомнил цитату [Исаака] Бабеля: "Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость", - сказал Труханов изданию "Страна". Он добавил, что не видит необходимости менять одесский гимн. "Одесский горсовет вряд ли проголосует за изменение гимна Одессы, - сказал мэр. - Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает. Лично я не собираюсь проявлять инициативу по замене или по изменению существующего гимна Одессы. Но это будет определять городской совет, если такой вопрос будет поставлен".

Мэр Одессы пояснил, что для изменения текста гимна города необходимо провести общественные слушания, после чего вопрос может быть поставлен на голосование в городском совета, для принятия решения за него должны проголосовать два трети депутатов. Труханов подтвердил, что встречался с Креминем и посоветовал ему "отнестись к Одессе и проживающим на ее территории национальностям с уважением". "Но, по всей видимости, меня не услышали. Поэтому постараюсь провести больше встреч, разъяснений", - сказал он.