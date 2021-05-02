AFP: в Чаде военные назначили временное правительство

ТАСС, 2 мая. Переходный военный совет Чада в воскресенье назначил временное правительство. Об этом со ссылкой на местное ТВ сообщило Agence France-Presse.

По его данным, в состав нового правительства вошли 40 человек.

Ранее военный совет Чада объявил о назначении на должность главы правительства 54-летнего политика Альбера Пахими Падаке, который занимал пост премьер-министра с февраля 2016 по май 2018 года.

20 апреля государственное телевидение Чада объявило о гибели находившегося у власти более 30 лет Идрисса Деби Итно в бою с отрядами повстанцев из "Фронта за перемены и согласие в Чаде". Был немедленно сформирован переходный военный совет, сформированных из 15 высших офицеров во главе с сыном президента Махаматом Идриссом Деби. Действие конституции страны было приостановлено, одновременно были распущены парламент и правительство. При этом военные объявили, что переходный период продлится в Чаде 18 месяцев и завершится проведением демократических выборов в обновленные государственные структуры.