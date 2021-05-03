Саудовские силы ПВО перехватили заминированный беспилотник

КАИР, 3 мая. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили в воскресенье вечером заминированный беспилотник (БПЛА), запущенный в сторону одного из южных регионов королевства. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

"Силы ПВО перехватили и уничтожили заминированный беспилотник, направленный на один из южных регионов [Саудовской Аравии]. Мы принимаем все необходимые оперативные меры по блокированию источников угрозы и по охране жителей и гражданской инфраструктуры", - цитирует телеканал представителя возглавляемой Саудовской Аравией аравийской коалиции, ведущей в соседнем Йемене боевые действия против вооруженных формирований мятежников из движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Принадлежность уничтоженного аппарата не уточняется.

Ранее объекты инфраструктуры, в том числе нефтяной, Саудовской Аравии неоднократно подвергались атакам беспилотников, запущенных йеменскими хуситами.