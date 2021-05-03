{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Саудовские силы ПВО перехватили заминированный беспилотник

БПЛА, направленный на один из южных регионов королевства, был ликвидирован. Принадлежность уничтоженного аппарата не уточняется, сообщил телеканал Al Arabiya

КАИР, 3 мая. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили в воскресенье вечером заминированный беспилотник (БПЛА), запущенный в сторону одного из южных регионов королевства. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

"Силы ПВО перехватили и уничтожили заминированный беспилотник, направленный на один из южных регионов [Саудовской Аравии]. Мы принимаем все необходимые оперативные меры по блокированию источников угрозы и по охране жителей и гражданской инфраструктуры", - цитирует телеканал представителя возглавляемой Саудовской Аравией аравийской коалиции, ведущей в соседнем Йемене боевые действия против вооруженных формирований мятежников из движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Принадлежность уничтоженного аппарата не уточняется.

Ранее объекты инфраструктуры, в том числе нефтяной, Саудовской Аравии неоднократно подвергались атакам беспилотников, запущенных йеменскими хуситами.

Теги
Саудовская Аравия
G7 выделит $15 млрд на школьное образование девочек в развивающихся странах
Государства - члены "семерки" надеются, что благодаря выделенным средствам к 2026 году более 40 млн девочек получат возможность пойти в школу, а 20 млн девочек к 10 годам научатся читать
G7 выделит $15 млрд на школьное образование девочек в развивающихся странах
Читать полностью