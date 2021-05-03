Блинкен заявил, что администрация США ставит своей целью закрытие тюрьмы Гуантанамо

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Администрация США ставит своей целью закрытие спецтюрьмы в Гуантанамо. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телекомпании CBS , которое вышло в эфир в воскресенье.

"Мы считаем, что она должна [быть закрыта], это, определенно, цель, но это то, на чем мы сосредоточим некоторое свое внимание в предстоящие месяцы", - сказал Блинкен.

Ранее Белый дом подтвердил планы президента Джо Байдена закрыть спецтюрьму в Гуантанамо. Она расположена на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, в 15 км от одноименного города. В 1990-е годы там находился фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, пытавшихся перебраться в США. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы ВМС было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента Джорджа Буша - младшего. В период с ноября 2001 года по март 2002-го эта администрация издала ряд указов, касавшихся учреждения тюрьмы для особо опасных преступников, определения их статуса и создания специальных судебных органов - военных комиссий, находившихся в ведении министерства обороны. Лагерь временного содержания в Гуантанамо был переоборудован и перепрофилирован в полноценное пенитенциарное заведение.