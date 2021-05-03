США намерены ввести санкции против ответственных за ситуацию в Гонконге

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут вводить санкции против тех, кто, по их мнению, ответственен за "подавление демократии" в Гонконге. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телекомпании CBS , которое вышло в эфир в воскресенье.

"Китай фактически подавил демократию в Гонконге. <...> Мы будем предпринимать действия против тех, кто напрямую ответственен за подавление демократии в Гонконге, в том числе с помощью санкций, запрета въезда в США", - сказал он.

В апреле Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом к американскому правительству продолжать санкционное давление на КНР из-за ситуации в Гонконге. Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял о том, что Пекин призывает Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела специального административного района Гонконг и Китая в целом.

Летом 2019 года в Гонконге вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки продолжались несколько месяцев и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Полиция задержала свыше 9 тыс. нарушителей.

Парламент Китая летом 2020 года принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые бежали за рубеж.