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Пандемия COVID-19

Жители Китая 1 мая удвоили число поездок по стране по сравнению с данными 2020 года

Жители Китая совершили более 56,4 млн поездок по стране, сообщила газета China Daily

ПЕКИН, 3 мая. /ТАСС/. Жители Китая в первый день национальных каникул с 1 по 5 мая по случаю Дня трудящихся совершили более 56,4 млн поездок по стране, что на 111,5% превысило уровень аналогичного периода прошлого года. Об этом в понедельник сообщила газета China Daily.

В материале подчеркивается, что этот показатель оказался даже выше, чем в 2019 году, когда в первый день майских каникул транспортная система Китая перевезла порядка 54,6 млн пассажиров.

Как пишет газета, такие данные являются сигналом о том, что туристическая отрасль страны активно восстанавливается после пандемии. Если в феврале во время каникул по случаю Нового года по лунному календарю (Чуньцзе, Праздник весны) власти республики призвали население воздержаться от путешествий из-за сложной эпидемической ситуации, то в настоящее время, как пишет China Daily, жители КНР стали чувствовать себя безопасно во время поездок благодаря мерам против распространения коронавируса, чем и обусловлен туристический бум.

В 2020 году жители Китая во время майских каникул совершили 115 млн поездок по стране. Согласно прогнозу Министерства транспорта КНР, в этом году количество перемещений с 1 по 5 мая превысит 260 млн.

Теги
КитайПандемия COVID-19
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