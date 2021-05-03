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Олимпиада-2022 в Пекине

Блинкен: США пока не сосредоточены на рассмотрении вопроса бойкота Олимпиады в Пекине

Госсекретарь США отметил, что до зимних Олимпийских игр в Китае еще год

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов в настоящий момент не сосредоточены на рассмотрении возможности бойкота зимних Олимпийских игр в Китае. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телекомпании CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.

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"Мы в данный момент не сосредоточены на вопросе бойкота. Это просто не то, о чем мы сейчас задумываемся. До нее еще год", - сказал дипломат.

"Это возможно?" - уточнила ведущая CBS. "Никогда не говорите, что что-то невозможно. Это просто не то, на чем мы сосредоточены сейчас", - ответил Блинкен.

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Между тем Пекин, как отмечал 8 марта официальный представитель МИД республики Чжао Лицзянь, выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Национальный Олимпийский комитет США, как уточнила 10 марта его руководитель Сьюзан Лайонс, не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр в Пекине.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

Теги
СШАКитайБлинкен, ЭнтониОлимпиада-2022 в Пекине
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