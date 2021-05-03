Блинкен заявил об "очень внимательном" наблюдении за отводом ВС РФ от границы с Украиной

Журналистка телекомпании CBS, в эфире которой в воскресенье вышло интервью главы ведомства, спросила у Блинкена, "было ли подтверждено, что они отходят". "Начиная с настоящего момента. Мы следим за этим очень, очень внимательно", - ответил он.

Полное интервью с Блинкеном, записанное заранее, вышло в эфир в воскресенье, однако в четверг на сайте CBS был опубликован его фрагмент, в котором Блинкен утверждал, что "на границе с Украиной было сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года". "Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить", - отмечал Блинкен.

Западные страны в последние недели неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Министр поставил задачу Генштабу ВС РФ, командующим войсками военных округов и ВДВ "спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.