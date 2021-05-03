В Белоруссии будут судить жителя Брестской области за оскорбление Лукашенко

МИНСК, 3 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о публичном оскорблении президента в отношении жителя Жабинковского района (Брестская область) направлено в суд местной прокуратурой. Об этом говорится в сообщении службы информации прокуратуры Брестской области, опубликованном в понедельник на сайте Генеральной прокуратуры.

"После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст. 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Оскорбление президента")", - отметили в прокуратуре.

По данным следствия, ранее несудимый со своего мобильного телефона разместил в одном из Telegram-каналов сообщение оскорбительного характера. "В нем содержалась явно негативная оценка личности главы государства. Эта информация стала доступна неограниченному кругу пользователей сети Интернет", - проинформировали в ведомстве.

Избранную ранее к обвиняемому меру пресечения прокурор оставил прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в областной прокуратуре.

Санкция инкриминируемой фигуранту дела статьи УК предусматривает ответственность до двух лет лишения свободы. Белорусские суды уже вынесли несколько приговоров обвиняемым в оскорблении президента Белоруссии, они получили различные сроки ограничения свободы.